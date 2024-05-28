Вальверде: «Рюдигер – сумасшедший»

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, что думает о своём одноклубнике Антонио Рюдигере.

Уругвайский футболист дал интервью незадолго до финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоится 1 июня. 25-летний полузащитник признался, что считает Рюдигера – ключевого защитника команды – по-хорошему «сумасшедшим».

«Рюдигер – сумасшедший, но он милый безумец. Антонио – отличный парень и замечательный товарищ по команде», – сказал в интервью The Residency Вальверде.

Немецкий центрбек выступает за «Реал» с лета 2022 года, в то время как Федерико Вальверде пополнил ряды «сливочных» в 2016 году.