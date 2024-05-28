Романо: «Флик с нетерпением ждёт назначения в «Барселону»

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о скором назначении Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера «Барселоны».

59-летний немец заменит Хави Эрнандеса, об отставке которого было объявлено на прошлой неделе.

«Флик действительно пребывает в восторге, он с нетерпением ждёт возможности поработать в «Барселоне». Сделку должны закрыть на этой неделе. Сразу после назначения тренер обсудит с Лапортой и Деку планы по трансферам и продлению контрактов с игроками», – поведал Романо.

Ханс-Дитер Флик работал главным тренером сборной Германии с августа 2021 по сентябрь 2023 года, а прежде занимал пост рулевого «Баварии».