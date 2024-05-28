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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Хави испортились отношения с важным игроком «Барселоны» незадолго до увольнения слухи

28 Мая 2024 • 00:13 Комментировать
Севилья
1:2
Барселона

Хави Эрнандес находился не в лучших отношениях с одним из звёздных игроков «Барселоны».

На прошлой неделе пресс-служба «сине-гранатовых» официально объявила об отставке испанского тренера. По информации журналиста Луиса Рохо, в заключительной части сезона у Хави испортились отношения с центральным защитником Рональдом Араухо. Новым рулевым каталонского гранда в скором времени станет Ханс-Дитер Флик – вполне возможно, что после тренерской перестановки уругвайский футболист охотнее согласится на продление контракта.

Действующий договор Рональда Араухо с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года.

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