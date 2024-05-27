Вальверде рассказал, готов ли взять восьмой номер в «Реале» после ухода Крооса

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может унаследовать от Тони Крооса «восьмёрку».

Немецкий хавбек завершит карьеру по окончании текущего сезона в возрасте 34 лет. После ухода игрока свободным останется восьмой номер, который, вероятно, заберёт Вальверде.

«Мне было бы приятно носить «восьмёрку». Я уже говорил об этом с Тони. Для меня не так важна цифра – важно то, что он сам хочет передать мне этот номер. Я действительно ценю то, что он сделал», – цитирует Madrid Xtra 25-летнего уругвайца, выступающего ныне под 15-м номером.

Тони Кроос повесит бутсы на гвоздь после чемпионата Европы, который пройдёт с июня по июль. За «Реал» немцу осталось провести всего один матч – финал Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд, который состоится 1 июня.