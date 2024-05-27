Стало известно, сколько «Барселона» заплатит Хави после его увольнения

«Барселона» решила прекратить сотрудничество с Хави Эрнандесом за год до завершения срока контракта.

Об увольнении испанского наставника было объявлено на прошлой неделе. Хави готов отказаться от зарплаты, которую должен был получить до конца срока договора с «Барселоной», докладывает журналист Хави Мигель, при этом тренер настаивает на выплате зарплаты сотрудникам своего штаба в полном объёме. Речь идёт о сумме, не превышающей 3 млн евро.

Заменить Хави Эрнандеса у руля каталонского гранда должен Ханс-Дитер Флик. О назначении немецкого специалиста, как ожидается, будет объявлено официально в ближайшие дни.