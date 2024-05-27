Вальверде: «Решение Крооса застало меня врасплох»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде признался, что не был готов к уходу Тони Крооса.

Недавно 34-летний немецкий футболист объявил, что завершит карьеру после окончания Евро-2024. Таким образом, предстоящий финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» станет для звёздного хавбека последним матчем в составе «сливочных» и на клубном уровне вообще.

«Решение Крооса об уходе застало меня врасплох – я ожидал, что он будет выступать за нас ещё много лет. Но тот факт, что он завершает карьеру именно сейчас, лишь подчёркивает его качества. Мало кто решается уйти на пике славы – это делает ему честь», – цитирует Madrid Xtra уругвайца.

Ранее об уходе Тони Крооса высказалась жена Федерико Вальверде.