«Реал» принял решение по сыну Анчелотти, на которого претендует французский клуб

Давиде Анчелотти попал в сферу интересов французского «Реймса».

Клуб Лиги 1 готов предложить сыну и ассистенту Карло Анчелотти должность главного тренера и долгосрочный контракт – переговоры могут стартовать вскоре после финала Лиги чемпионов. Тем не менее, согласно сведениям The Athletic, в «Реале» не собираются расставаться с Давиде. Руководство «сливочных» видит в 34-летнем наставнике ценного сотрудника тренерского штаба.

Контракт Давиде Анчелотти с «Реалом» действует до середины 2026 года, как и договор его именитого отца.

«Реймс» финишировал на девятой строчке в турнирной таблице французского чемпионата.