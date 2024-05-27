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«Реал» принял решение по сыну Анчелотти, на которого претендует французский клуб

27 Мая 2024 • 22:02 Комментировать
Реймс
2:1
Ренн

Давиде Анчелотти попал в сферу интересов французского «Реймса».

Клуб Лиги 1 готов предложить сыну и ассистенту Карло Анчелотти должность главного тренера и долгосрочный контракт – переговоры могут стартовать вскоре после финала Лиги чемпионов. Тем не менее, согласно сведениям The Athletic, в «Реале» не собираются расставаться с Давиде. Руководство «сливочных» видит в 34-летнем наставнике ценного сотрудника тренерского штаба.

Контракт Давиде Анчелотти с «Реалом» действует до середины 2026 года, как и договор его именитого отца.

«Реймс» финишировал на девятой строчке в турнирной таблице французского чемпионата.

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