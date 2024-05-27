«Реал» призывает Йоро не торопиться принимать предложение от «ПСЖ»

Мадридский «Реал» продолжает бороться с «Пари Сен-Жермен» за центрального защитника «Лилля» Лени Йоро.

«Королевский клуб» готов предложить порядка 30-40 млн евро за 18-летнюю восходящую звезду, но «Лилль» запрашивает гораздо более солидную сумму. Как отмечает журналист Санти Ауна, «Реал» продолжает работать над сделкой и призывает Йоро не торопиться принимать предложения от «ПСЖ» и других клубов. Руководство «сливочных» надеется найти компромисс с «Лиллем» по стоимости трансфера француза.

Интерес к Лени Йоро также приписывался английскому «Ливерпулю». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость центрбека в 40 млн евро.