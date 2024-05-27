Хави Симонс ждёт предложения от «Барселоны»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс надеется на переход в «Барселону».

21-летний игрок провёл успешный сезон в немецком «РБ Лейпциге», за который выступал на правах аренды. В подписании нидерландца заинтересованы многочисленные топ-клубы, также на него имеет планы рулевой «ПСЖ» Луис Энрике, однако сам футболист по-прежнему мечтает о возвращении в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, Симонс сделал всё возможное, чтобы убедить руководство парижан отпустить его в каталонский клуб на правах аренды. Теперь атакующий хавбек ждёт действий от «сине-гранатовых» – он понимает, что многое будет зависеть от одобрения Ла Лиги по финансовой составляющей сделки.