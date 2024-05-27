Экс-звезда «Реала»: «Не хочу видеть ВАР в футболе»

«Эта система должна была нивелировать противоречия в футболе, однако это лишь усугубило ситуацию. Я бы предпочел фактор человеческой ошибки. На повторе все выглядит иначе, чем в реальном времени. Когда вы замедляете изображение, то игра рукой выглядит более явной, чем вживую. Мне такое не по душе. Я не хочу, чтобы ВАР использовался в футболе», - передает слова валлийца News.Sky.