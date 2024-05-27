«Реал» потерял Лунина перед финалом Лиги чемпионов

Первый номер мадридского «Реала» в этом сезоне Андрей Лунин может пропустить финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. Об этом рапортуют журналисты Daily Sports.

Согласно сведениям источника, украинский вратарь заболел. Из-за повышенной температуры Андрей пропустил сегодняшнюю тренировку «королевского» клуба. Таким образом, шансы бельгийца Тибо Куртуа на выход в стартовом составе значительно увеличились.

Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов «Реалу» будет противостоять дортмундская «Боруссия». Встреча состоится в субботу, 1 июня, на лондонском стадионе «Уэмбли».

Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов