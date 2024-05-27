Винисиус назвал футболиста «Реала», которому готов отдать «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о возможной победе одноклубника Тони Крооса в номинации на «Золотой мяч».

«Я согласен выиграть Лигу чемпионов и Кубок Америки, а «Золотой мяч» пусть получит Тони Кроос. Это его последний сезон, мы больше не увидим его на поле», - передает слова бразильского форварда Madrid Xtra.

Ранее сообщалось, что Винисиус является главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в этом году. Второе место занимает еще один игрок «Реала» - Джуд Беллингем. Топ-3 замыкает Килиан Мбаппе. Кроос находится на шестой позиции в рейтинге номинантов.

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