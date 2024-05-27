Полузащитник Ориоль Ромеу не потянул уровень «Барселоны». Он не смог стать игроком, который в опорной зоне заменит Серхио Бускетса. Ближайшим летом Ромеу последует обратным путём – из «Барселоны» в «Жирону». Об этом на своих страницах рассказывает портал TodoFichajes.

По данным источника, «Жирона» заплатит за 32-летнего Ромеу 3,4 миллиона евро. Ровно такую же сумму жиронцы получили за полузащитника от «Барселоны» в прошлом году. То есть оба клуба выйдут в ноль.

В сезоне 2023/2024 Ориоль Ромелу поучаствовал в 37 официальных матчах «Барселоны», в которых отметился одним голевым пасом.