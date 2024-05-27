Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Из «Барселоны» уйдёт полузащитник – клуб выйдет в ноль слухи

27 Мая 2024 • 17:42 Комментировать

Полузащитник Ориоль Ромеу не потянул уровень «Барселоны». Он не смог стать игроком, который в опорной зоне заменит Серхио Бускетса. Ближайшим летом Ромеу последует обратным путём – из «Барселоны» в «Жирону». Об этом на своих страницах рассказывает портал TodoFichajes.

По данным источника, «Жирона» заплатит за 32-летнего Ромеу 3,4 миллиона евро. Ровно такую же сумму жиронцы получили за полузащитника от «Барселоны» в прошлом году. То есть оба клуба выйдут в ноль.

В сезоне 2023/2024 Ориоль Ромелу поучаствовал в 37 официальных матчах «Барселоны», в которых отметился одним голевым пасом.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Ориоль Ромеу трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Роналду вновь будет играть в Европе, а Месси хотел украсть деньги УЕФА – в главных слухах недели Месси обратился к «Барселоне» Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны» Гвардиола назвал лучший клуб Англии в истории – это не «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле Флик поставил перед собой цель – подписать в «Барселону» игрока «Баварии» Нагельсманн прокомментировал назначение Компани тренером «Баварии»
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Игрок «Реала» послал Тони Крооса
Спортивные новости
Сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии и впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею Леклер стал победителем Гран-при Монако, Пиастри - второй, Сайнс - третий Швеция обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» Россияне в борьбе за Кубок Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Мая
17:42 · Испания. Ла Лига
Из «Барселоны» уйдёт полузащитник – клуб выйдет в ноль слухи
15:54 · Испания. Ла Лига
Бэйл оценил сезон Беллингема
15:36 · Испания. Ла Лига
Васкес двумя эмодзи отреагировал на непопадание в сборную Испании – игрок «Реала» быстро удалил публикацию
15:05 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, хотела ли Гранада выкупить контракт Абаскаля
14:54 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» не исключают трансфер Ямаля по одной причине 1 слухи
14:35 · Испания. Ла Лига
Пять игроков «Барселоны» попали в расширенный состав сборной Испании на Евро-2024
12:36 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, считает ли «Реал» фаворитом на финал Лиги чемпионов
12:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Какой вратарь выйдет в основе? Лунин провёл фантастический сезон, но Куртуа есть Куртуа»
12:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы проделали успешную работу с Винисиусом»
12:02 · Германия. Бундеслига
Анчелотти рассказал, спрашивал ли у Беллингема информацию насчёт «Боруссии» Дортмунд
10:51 · Испания. Ла Лига
Хави - об уходе из «Барселоны»: «Это было не моё решение»
10:27 · Испания. Ла Лига
Маттеус: «Если Кроос и Гюндоган играют в одинаковом стиле, Илкаю придётся сесть на скамейку»
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» определился с тренерами, которые могут заменить Гвардиолу
09:50 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» пока не решил, что делать с Симонсом
09:40 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Флик подпишет контракт с «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем