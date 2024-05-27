Бэйл оценил сезон Беллингема

Бывший футболист «Реала» Гарет Бэйл высказался о выступлениях полузащитника Джуда Беллингема.

«Делать в таком юном возрасте то, что делает Беллингем, - это просто фантастика. Приятно наблюдать за его игрой при такой интенсивности и таком давлении… Он отлично начал свой путь. Впереди у них ещё одна большая игра. Для Беллингема будет здорово выиграть Лигу чемпионов в первом же сезоне с «Реалом», - рассказал Бэйл Sky News.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Соперником «Реала» в битве за главный трофей европейского клубного футбола будет дортмундская «Боруссия».