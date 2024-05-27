Васкес двумя эмодзи отреагировал на непопадание в сборную Испании – игрок «Реала» быстро удалил публикацию

Лукас Васкес не попал в список футболистов, которых Луис де ла Фуэнте включил в расширенный состав национальной сборной Испании. Если говорить о правых защитниках, то в заявку вошли Даниэль Карвахаль и Хесус Навас.

После обнародования заявки испанской сборной Васкес опубликовал в социальных сетях два эмодзи, выражающие заливной смех. Очень скоро футболист удалил публикацию, но болельщики успели сделать скриншоты.

Пока что нельзя утверждать, что публикация Васкеса точно была связана с заявкой сборной Испании. Но очень похоже.

На Евро-2024 сборная Испании сыграет в одной группе с Италией, Хорватией и Албанией.

Сборная Испании объявила расширенный состав на Евро-2024