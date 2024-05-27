Вингер Ламин Ямаль стал открытием сезона. В свои 16 лет футболист показывает качественный футбол. Он уже успел провести за первую команду «Барселоны» 51 матч, в которых забил семь голов и отдал десять голевых передач.

Разумеется, «Барселоне» было бы разумно сохранить Ямаля в своих рядах. Впрочем, как сообщает TodoFichajes, в клубе не исключают трансфер талантливого игрока. Причина одна – плохое финансовое положение клуба. Продажа Ямаля может серьёзно укрепить «Барсу» в экономическом плане.

Ранее «ПСЖ» предлагал за Ямаля 200 миллионов евро. Предложение было отклонено, хотя некоторые члены совета директоров поддерживали такой трансфер, отмечает источник.

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