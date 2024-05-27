Пять игроков «Барселоны» попали в расширенный состав сборной Испании на Евро-2024

Стало известно, кто из игроков «Барселоны» оказался в расширенном списке сборной Испании на предстоящий чемпионат Европы.

Всего в команду были приглашены 29 футболистов, однако в окончательном составе окажутся только 26 игроков.

Что касается представителей «Барселоны» в сборной Испании, то их всего пять: защитник Пау Кубарси, хавбеки Педри и Фермин Лопес, а также нападающие Ферран Торрес и Ламин Ямаль.

Чемпионат Европы – 2024 начнется 14 июня. Финальный поединок должен пройти 14 июля. Стоит сказать, что хозяйкой турнира является Германия.

Напомним, действующий чемпион Европы — сборная Италии.