Анчелотти ответил, считает ли «Реал» фаворитом на финал Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил, считает ли свою команду фаворитов грядущего финала Лиги чемпионов. Напомним, «королевский клуб» в ближайшую субботу сыграет против дортмундской «Боруссии» на «Уэмбли».

«Мы являемся фаворитами? Мы не думаем об этом. «Боруссия» показала качество и заслуживает быть в финале. Мы знаем, что нам придётся страдать и бороться», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, на пути к финалу «Боруссия» Дортмунд в раунде плей-офф прошла такие команды, как ПСВ Эйндховен, мадридский «Атлетико» и «ПСЖ». Последние за два полуфинальных матча не смогли забить соперникам ни одного гола.