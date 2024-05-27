Анчелотти: «Какой вратарь выйдет в основе? Лунин провёл фантастический сезон, но Куртуа есть Куртуа»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вновь высказался насчёт того, какой вратарь выйдет в основном составе на финал Лиги чемпионов. Напомним, первого июня «королевский клуб» в решающем матче турнира встретится на «Уэмбли» с дортмундской «Боруссией».

«Какой вратарь выйдет в основе? Это очень сложный выбор. Лунин провёл фантастический сезон, но Куртуа есть Куртуа. Я приму решение перед матчем», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Куртуа сыграл свой первый матч в сезоне только в начале мая. Лунин с ноября был основным вратарём «Реала» и вытеснил Кепу Аррисабалагу, которого «сливочные» арендовали у «Челси».