Анчелотти: «Мы проделали успешную работу с Винисиусом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о работе с вингером Винисиусом Жуниором. По мнению итальянского специалиста, бразильский футболист добился большого прогресса за 3 сезона игры под его руководством.

«Мы проделали успешную работу с Винисиусом. Он сильно прибавил в каждом аспекте. Сейчас Винисиус больше сосредоточен на победе в Лиге чемпионов, нежели на индивидуальных достижениях», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Винисиус сейчас считается одним из фаворитов на «Золотой мяч». Бразилец в минувшем розыгрыше чемпионата Испании отметился 15 голами и 5 результативными передачами.