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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави - об уходе из «Барселоны»: «Это было не моё решение»

27 Мая 2024 • 10:51 Комментировать

Хави Эрнандес дал очередной комментарий касательно своего ухода с поста главного тренера каталонской «Барселоны».

«Почему я ухожу? Это было не мое решение. Не мне говорить о причинах. Это дело президента клуба. Мое мнение не имеет значения. «Барселона» продолжает свой путь, клуб превыше всего», - передает слова испанского специалиста AS.

Напомним, что под руководством Хави «Барселона» финишировала на втором месте в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов дошла до четвертьфинала, где уступила французскому «ПСЖ».

В прессе ходят слухи о том, что новым наставником «сине-гранатовых» будет Ханс-Дитер Флик.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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