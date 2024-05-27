Хави - об уходе из «Барселоны»: «Это было не моё решение»

Хави Эрнандес дал очередной комментарий касательно своего ухода с поста главного тренера каталонской «Барселоны».

«Почему я ухожу? Это было не мое решение. Не мне говорить о причинах. Это дело президента клуба. Мое мнение не имеет значения. «Барселона» продолжает свой путь, клуб превыше всего», - передает слова испанского специалиста AS.

Напомним, что под руководством Хави «Барселона» финишировала на втором месте в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов дошла до четвертьфинала, где уступила французскому «ПСЖ».

В прессе ходят слухи о том, что новым наставником «сине-гранатовых» будет Ханс-Дитер Флик.