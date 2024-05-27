Маттеус: «Если Кроос и Гюндоган играют в одинаковом стиле, Илкаю придётся сесть на скамейку»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус выразил мнение, что капитан сборной Германии Илкай Гюндоган может потерять место в основном составе на Евро-2024. Напомним, турнир стартует 14 июня.

«Если Кроос и Гюндоган играют в одинаковом стиле, Илкаю придётся сесть на скамейку», – цитирует Маттеуса Madrid Xtra.

Напомним, Кроос вернулся в сборную Германии после того, как в 2021 году объявил об уходе из международного футбола. По окончании Евро-2024 Тони завершит профессиональную карьеру футболиста.

Гюндоган был назначен новым капитаном сборной Германии в тот период, пока Мануэль Нойер восстанавливался после травмы.