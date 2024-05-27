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«ПСЖ» пока не решил, что делать с Симонсом

27 Мая 2024 • 09:50 Комментировать

Французский «ПСЖ» пока не определился с тем, что будет делать с полузащитником Хави Симонсом, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «РБ Лейпциг». По информации от журналиста Фабрицио Романо, парижане могут оставить нидерландца в составе на следующий сезон. Тем не менее, вероятней всего, Симонс уйдёт в очередную аренду.

Напомним, ранее сообщалось,что Хави предпочитает вернуться в каталонскую «Барселону», где в детстве выступал на юношеском уровне. Сообщалось, что «сине-гранатовые» готовы арендовать нидерландца, но «ПСЖ» якобы предпочитает отдать футболиста другой команде.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги 21-летний Симонс отметился 8 голами и 11 результативными передачами.

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