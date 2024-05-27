Стало известно, когда Флик подпишет контракт с «Барселоной»

Каталонская «Барселона» близка к назначению немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера команды. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал журналист Флориан Плеттенберг.

По данным инсайдера, о назначении 59-летнего наставника будет официально объявлено во вторник, 28 мая. Стороны подпишут трудовое соглашение, которое будет рассчитано на два года.

Напомним, что по завершении сезона-2023/2024 пост главного тренера «сине-гранатовых» покинул испанец Хави Эрнандес. Под его руководством каталонская команда финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.