Хави недоволен оценкой его работы в «Барселоне»

«У меня сложилось впечатление, что мы работали во время землетрясения. У нас практически никогда не было спокойствия. Я хотел добиться стабильности, но не вышло. Нашу работу недостаточно оценили. Я пришел в команду, которая была на девятом месте, а закончил сезон на втором. В следующем сезоне мы вообще стали чемпионами», - передает слова специалиста Barca Universal.