Хави недоволен оценкой его работы в «Барселоне»

Испанский тренер Хави Эрнандес высказался о своей работе в каталонской «Барселоне».
«У меня сложилось впечатление, что мы работали во время землетрясения. У нас практически никогда не было спокойствия. Я хотел добиться стабильности, но не вышло. Нашу работу недостаточно оценили. Я пришел в команду, которая была на девятом месте, а закончил сезон на втором. В следующем сезоне мы вообще стали чемпионами», - передает слова специалиста Barca Universal.
Ранее было объявлено об уходе Хави в конце сезона. Следующим главным тренером команды может стать немец Ханс-Дитер Флик.
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