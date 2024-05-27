Флик принял решение о будущем Левандовски в «Барселоне»

Стало известно будущее нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски в случае назначения в команду немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика.

Согласно сведениям журналиста Cope Виктора Наварро, опытный польский бомбардир останется в стане «сине-гранатовых» на следующий сезон. Флик заинтересован в сотрудничестве с Левандовски, с которым ранее работал в мюнхенской «Баварии». Специалист является поклонником бомбардирского таланта поляка.

В сезоне-2023/2024 Левандовски поучаствовал в 49 поединках «Барселоны». Форвард записал себе в актив 26 забитых мячей и девять голевых передач. Его контракт рассчитан до 2026 года.