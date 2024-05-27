Стало известно, что сказал Кепа в адрес Анчелотти после последнего матча в «Реале»

Испанский голкипер «Реала» Кепа Аррисабалага принял участие в матче 38-го тура чемпионата Испании против севильского «Бетиса». Вратарь вышел на замену в середине второго тайма, заменив бельгийца Тибо Куртуа. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Как сообщают журналисты Defensa Central, Кепа был благодарен главному тренеру Карло Анчелотти за такую возможность. После финального свистка он обратился к наставнику: «Огромное спасибо, я никогда этого не забуду».

Аррисабалага выступает за «королевский» клуб на правах аренды. По завершении нынешнего сезона испанский голкипер вернется в лондонский «Челси».