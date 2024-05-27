Анчелотти строго отчитал вратаря «Реала» Куртуа из-за ошибки перед финалом Лиги чемпионов

В недавнем матче чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле принимал севильский «Бетис». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

В основном составе «сливочных» вышел бельгийский вратарь Тибо Куртуа, пропустивший почти весь сезон из-за повреждения. В первом тайме мадридцы пропустили гол со стандарта, но мяч был отменен после вмешательства системы ВАР. Несмотря на это, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказал претензию в сторону бельгийца.

«Тибо, нельзя показывать такую неуверенность перед финалом Лиги чемпионов», - цитирует итальянца Real Madrid Exclusivo.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Лондоне. Противостоять «Реалу» будет «Боруссия» Дортмунд.