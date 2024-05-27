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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави готов ещё раз возглавить «Барселону»

27 Мая 2024 • 07:13 Комментировать

Испанский специалист Хави Эрнандес подвел итоги своей работы в каталонской «Барселоне». В последнем матче под его руководством «сине-гранатовые» на выезде обыграли «Севилью» со счетом 2:1.

«Для меня будет честью когда-то в будущем снова возглавить этот клуб. Благодарю футболистов за их приверженность делу. Они хорошо работали на протяжении всего сезона. Мы показывали хороший футбол на протяжении большей части сезона, но в некоторых играх нам не повезло. Поэтому команда осталась без трофеев. Это было похоже на американские гонки. Но я горжусь своей работой и хотел продолжать», - передает слова тренера Barca Universal.

По итогам сезона «Барселона» финишировала на втором месте в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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