Хави готов ещё раз возглавить «Барселону»

Испанский специалист Хави Эрнандес подвел итоги своей работы в каталонской «Барселоне». В последнем матче под его руководством «сине-гранатовые» на выезде обыграли «Севилью» со счетом 2:1.

«Для меня будет честью когда-то в будущем снова возглавить этот клуб. Благодарю футболистов за их приверженность делу. Они хорошо работали на протяжении всего сезона. Мы показывали хороший футбол на протяжении большей части сезона, но в некоторых играх нам не повезло. Поэтому команда осталась без трофеев. Это было похоже на американские гонки. Но я горжусь своей работой и хотел продолжать», - передает слова тренера Barca Universal.

По итогам сезона «Барселона» финишировала на втором месте в Ла Лиге.