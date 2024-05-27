Хави сделал признание после отставки из «Барселоны»

«Какие у меня были чувства после этого решения? Облегчения не было. Поскольку я хотел остаться в команде, но мне сказали, что я не смогу продолжить свою работу. Кажется, что с самого первого дня все мои слова вызывали бурю в прессе и руководстве. Не понимаю, почему так», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.