«Он будет страдать»: Хави дал совет новому тренеру «Барселоны»

Испанский специалист Хави Эрнандес дал совет следующему главному тренеру каталонской «Барселоны».
«Мой совет следующему наставнику «Барсы»? Ему предстоит столкнуться с непростой работой. Единственное, что сможет спасти его – это постоянные победы. Без разницы, испанец ты или иностранец. Новый тренер будет страдать. Это очень тяжелая работа, ему нужно будет много терпения», - передает слова специалиста аккаунт Barca Universal.
В последнем матче под руководством Эрнандеса «Барселона» на выезде победила «Севилью» со счетом 2:1. «Сине-гранатовые» финишировали на втором месте в Ла Лиге.
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