«Он будет страдать»: Хави дал совет новому тренеру «Барселоны»

«Мой совет следующему наставнику «Барсы»? Ему предстоит столкнуться с непростой работой. Единственное, что сможет спасти его – это постоянные победы. Без разницы, испанец ты или иностранец. Новый тренер будет страдать. Это очень тяжелая работа, ему нужно будет много терпения», - передает слова специалиста аккаунт Barca Universal.