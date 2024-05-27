​«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов

После победы в испанском чемпионате женская «Барселона» вернула себе титул лучшей команды в Европе также. Это случилось в Бильбао, в присутствии более чем 50 тысяч зрителей. «Блауграна» забила два безответных мяча девушкам из «Лиона», а мячи забили Бонмати и Алексия Путельяс. Для каталонской «Барселоны» это была третья победа в последних четырёх розыгрышах Лиги чемпионовв для женщин.

Напомним, что в мужском финале самого престижного футбольного клубного турнира сыграют между собой мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Это случится уже в ближайшую в субботу, первого июня.