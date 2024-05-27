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Чемпионат Испании. Ла Лига

Позорище в «Барселоне»: За что Лапорта уволил Хави

27 Мая 2024 • 12:15 Комментировать (1)

Хави покинул должность главного тренера «Барселоны». За два дня до последней игры сезона каталонский клуб объявил о решении расстаться с Хави. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает такой шаг «сине-гранатовых».

27 января «Барселона» на своём поле проиграла «Вильярреалу» со счётом 3:5. После той игры Хави внезапно заявил о том, что он покинет клуб по завершению сезона. Молодой специалист уверял, что решение вызревало в его голове давно, и что оно не связано непосредственно с результатом провальной игры тем вечером.

«Я хочу быть решением, а не обузой. Я хочу только лучшего для клуба, и лучшим решением будет мой уход. Это то, как я чувствую», - рассказывал Хави.

Зимой никто не ожидал от Хави объявления об уходе. При этом понять мотивы тренера было не мудрено – в качестве игры и результатах не было стабильности, поэтому фанаты регулярно выражали своё недовольство происходящим на футбольном поле. Хави говорил о невероятном давлении в «Барселоне», и своего экс-подопечного в этой мысли поддержал даже Хосеп Гвардиола – последний сказал, что такого давления, как в «Барселоне», нет ни в одном другом клубе мира. В общем, Хави тогда наверняка чувствовал, что дальнейшее сотрудничество может стать мучением и для него, и для клуба. Хави поступил по-мужски, ведь, казалось, клубу будет не так просто уволить тренера, учитывая масштаб его фигуры в истории «сине-гранатовых». Хави сам сделал такой шаг, решив, что «Барселоне» будет лучше с другим человеком во главе команды.

Казалось бы, решение было принято и публично озвучено, но с тех пор практически на каждой пресс-конференции Хави получал вопросы по поводу будущего. Этому способствовали слухи – в прессе писали о намерении президента «Барселоны» Жоана Лапорты уговорить Хави остаться. Поговаривали, что Лапорта дал команду пока не искать нового тренера – босс был уверен, что Хави можно будет переубедить. По слухам, Лапорта даже был готов давить на жалость – сказать Хави, что «Барселона» не может позволить себе нового тренера из-за своей тяжёлой экономической ситуации. В общем, Лапорта был настроен на продолжение сотрудничества как минимум до конца контракта (лето-2025). При этом Хави не уставал повторять журналистам, что его решение является окончательным и бесповоротным.

Показалось, что слова Хави об уходе раскрепостили футболистов «Барселоны». Игра команды улучшилась, а результаты пошли в гору. И, что важно, в коллективе улучшилась атмосфера – это было заметно даже невооружённым глазом. После объявления Хави о решении покинуть клуб «Барса» выдала серию из 13 матчей без поражений (10 побед, 3 ничьи). За этот отрезок «сине-гранатовые» стали реальными претендентами на чемпионский титул в Испании, а также за счёт гостевой победы над «ПСЖ» (3:2) сделали заявку на выход в полуфинал Лиги чемпионов.

В середине апреля, перед ответным четвертьфиналом против «ПСЖ», Лапорта посетил тренировку «Барселоны». Президент клуба поддержал команду и призвал игроков выложиться на полную. Хави на пресс-конференции отмечал позитив и воодушевление, которое царило в клубе на фоне положительных последних результатов.

«У нас снова появился энтузиазм, его видно в людях, в том числе в президенте. Сегодня он хотел быть с командой, чтобы выразить свою поддержку и уверенность. Я был рад видеть его воодушевлённым. Мы вернули энтузиазм, которого не хватало в течение сезона», - говорил Хави.

«Барселона» быстро открыла счёт в ответной игре с «ПСЖ», но в итоге проиграла 1:4 и вылетела. Результату поспособствовало ранее удаление Рональда Араухо за фол последней надежды – уругваец увидел перед собой красный свет уже на 29-й минуте при счёте 1:0. Кстати, Хави в той игре тоже получил красную карточку за неспортивное поведение. Спустя пять дней «Барса» проводила ключевой матч в Ла Лиге против «Реала». Каталонцы дважды выходили вперёд на «Сантьяго Бернабеу», однако проиграли с результатом 2:3. После той игры Хави признал, что чемпионский титул проигран – тренер сказал о цели команды занять второе место.

«Барселона» проиграла две важнейшие игры, но сразу после них клуб организовал пресс-конференцию, на которой объявил, что Хави остаётся на следующий сезон. Мероприятие состоялось 25 апреля. Тренер «сине-гранатовых» тогда рассказал журналистам о том, что свой проект он считает незавершённым, и что руководители клуба его поддержали.

«Я передумал, потому что почувствовал полное доверие со стороны президента, руководства и игроков. Этот проект еще не завершён», - так Хави объяснял изменение своей позиции по будущему.

Лапорта на той пресс-конференции подтвердил, что «Барселона» даже не начинала работу по поиску нового тренера. Президент каталонского клуба выразил радость от того, что Хави продолжит работать с командой.

«Хави рад, что он остаётся в «Барсе» и продолжает этот проект. Мы этому тоже очень рады. Это отличная новость для «Барсы». Мы ни с кем не разговаривали. Мы просто ждали, когда Хави изменит своё решение. Сохранение Хави было нашим приоритетом», - рассказывал Лапорта.

В ходе мероприятия Лапорта и Хави пожали друг другу руки и даже обнялись. Объятия, хорошее настроение, смех… Тогда сложно было представить, что ситуация очень скоро может измениться, хотя в прессе писали, что не все представители совета директоров поддержали решение Лапорты оставить Хави у руля.

Слухи о том, что Хави всё-таки может уйти, появились после поражения в дерби от «Жироны» со счётом 2:4 в матче, проходившем 4 мая. По итогам той игры «Барселона» опустилась со второго места на третье. Вроде бы ничего особенного, вот только третье место, в отличие от второго, не даёт путёвки в Суперкубок Испании, то есть «сине-гранатовые» рисковали потерять возможность хорошего заработка, что в условиях финансовых проблем нежелательно было допустить. В прессе написали о том, что Хави уволят, если «Барса» финиширует ниже второго места в Ла Лиге.

15 мая Хави выступал перед журналистами в преддверии матча против «Альмерии». На этой пресс-конференции тренер «Барселоны» был пессимистичен в оценках будущего.

«Болельщикам «Барселоны» нужно понять, что мы находимся в сложной ситуации, особенно с экономической точки зрения. Наша финансовая ситуация не такая, как 20 лет назад, когда тренер клуба мог сказать: «Я хочу этого, этого и этого игрока», а потом клуб подписывал каждого из них. Фанаты должны понять, что нам нужно приспосабливаться. Именно это я и делаю, и мы как клуб делаем это вместе. Но это не значит, что мы не будем конкурировать. Мы попробуем выступать как можно лучше», - сказал Хави.

Любопытно, что Лапорта на игру с «Альмерией» не поехал. В испанской прессе начали писать о том, что президент «Барселоны» изменил позицию по поводу Хави и планирует его уволить. Некоторые инсайды были особенно резкими – в них шла речь о том, что Лапорта почувствовал себя преданным Хави. Президенту клуба не понравился пессимистичный настрой Хави, а также то, что тренер будто бы упрекает руководство за отсутствие трансферов.

После победы над «Альмерией» Хави попытался развеять слухи. Тренер сказал, что будет работать в «Барселоне» в следующем сезоне, и что он вместе с клубом уже планирует работу с прицелом на следующую кампанию. Спустя сутки, перед следующей игрой Ла Лиги, Хави продолжал открещиваться от слухов, но при этом уже не был таким категоричным – специалист допустил, что вопрос по его будущему будет обсуждаться, и решение может измениться.  

«Я понимаю весь этот шум, но это ничего не меняет. Меня не интересуют слухи. Я получаю информацию, но меня интересует лишь доверие со стороны президента клуба и Деку, которое до сих пор непоколебимо», - сказал Хави, но чуть позже добавил: «Если нам нужно будет о чём-то поговорить, мы это сделаем. Три недели назад мы объявили, что продолжаем работу. Если что-то изменится, мы вам сообщим».

Прошло шесть дней, и «Барселона» объявила – Хави покинет клуб после заключительного матча сезона против «Севильи». Жоан Лапорта уведомил тренера о принятом решении в присутствии спортивного директора Деку. Спустя несколько часов Хави сделал заявление, в котором поблагодарил всех в клубе, включая Лапорту и других руководителей. При этом Хави допустил, что в какой-то момент вернётся в «Барсу».

Какие же мысли появляются по поводу итога этой истории? Конечно, можно спорить о тренерском уровне Хави, но то, каким именно образом клуб обошёлся с одной из своих легенд, вызывает недоумение. 25 апреля Лапорта обнимал Хави и говорил, как хорошо, что тренер решил остаться в клубе, а 24 мая клуб объявил об увольнении тренера. За эти 29 дней в спортивном плане не изменилось ровным счётом ничего – «Барселона» уже не боролась за трофеи. Хави уволили просто за его слова. Лапорте, видите ли, не понравилось, в каком ключе тренер рассуждал о перспективах следующего сезона.

В последние месяцы казалось, что у «Барселоны» есть будущее с Хави в тренерском кресле. Команда действительно стремилась играть красиво в системе 4-3-3, отличную форму набрал Ламин Ямаль, расцвёл Рафинья, Левандовски снова стал стабильно забивать. Плюс о себе заявил молодой защитник Пау Кубарси. В общем, поводов для оптимизма хватало. Да и фанаты стали поддерживать Хави – их позиция кардинально изменилась по сравнению с той, которая была в конце 2023 года, когда с трибун стадиона регулярно доносился свист.

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Увольнение Хави, особенно то, в каком некрасивом стиле оно произошло, может вбить клин между Лапортой и болельщиками. Во время последнего домашнего матча «Барселоны» в сезоне против «Райо Вальекано» фанаты каталонской команды скандировали фразу: «Хави – да, Лапорта – нет». После увольнения Хави напряжение только вырастет.

Решение уволить Хави спустя месяц после объявления о сохранении тренера на должности является по-настоящему позорным. Оно лишь подчёркивает тот хаос, который царит в «Барселоне» в последние годы. Судя по всему, новым тренером каталонской команды станет Ханс-Дитер Флик. Немцу нужно будет следить за своими словами. Одно неудачное (в понимании Лапорты) высказывание – и тебя могут уволить из «Барсы», независимо от результатов.

Александр Тихий

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
27 Мая 2024 в 12:51
Лапорта - главный антигерой нынешней "Барселоны".
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