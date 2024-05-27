«Барселона» ярко переиграла «Севилью» в заключительном матче сезона Ла Лиги

Чемпионат Испании завершился ярким матчем «Севилья» - «Барселона». Уже на первых секундах Педри слева проник в штрафную и сыграл под удар Ламину Ямалю, который попал в голову защитнику. Жоау Канселу на правом краю штрафной развернулся и набросил мяч к дальней штанге, и Роберт Левандовски в прыжке ногой забил - 0:1. Соперник ответил контратакой с завершением Доди Лукебакио в дальний угол - парировано. Бубакари Сумаре рванул вперед и вовремя разрезал оборону пасом на Юссефа Эн-Несири, а тот реализовал выход один на один с голкипером - 1:1. После скидки Левандовски головой Педри расстреливал ворота, кипер не дал мячу влететь под перекладину. Снова Педри, но уже после паса Фермина Лопеса атаковал, с 10 метров выстрел приняла на себя планка. Канселу слева ворвался в штрафную и бил в ближний угол - штанга. То же самое у Лукебакио, только после удара головой.

Во втором тайме Канселу почему-то избежал второй карточки после фола на Лукасе Окампосе. А в следующей атаке «Барселона» повела. Лопес со средней дистанции идеально точно бил в ближний угол - 1:2. Канселу сделал все для третьего гола гостей, но Жюль Кунде в двух метрах от ворот не попал по мячу.

«Севилья» не смогла подняться выше 14-го места, «Барселона» - вторая.