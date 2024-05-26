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Лунин продлит контракт с «Реалом» — раскрыт срок договора слухи

26 Мая 2024 • 22:36 Комментировать

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин подпишет новое трудовое соглашение с клубом. Об этом рассказал журналист Марио Кортегана.

По информации источника, будущее вратаря не зависит от финала Лиги чемпионов. Отмечается, что даже если Лунин не попадет в стартовый состав, то все равно поставит подпись под новым контрактом.

25-летний Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне голкипер провел 31 матч во всех турнирах, пропустил 32 гола и 12 раз смог оставить свои ворота на замке.

Действующий договор футболиста со «сливочными» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 16 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
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