Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин подпишет новое трудовое соглашение с клубом. Об этом рассказал журналист Марио Кортегана.

По информации источника, будущее вратаря не зависит от финала Лиги чемпионов. Отмечается, что даже если Лунин не попадет в стартовый состав, то все равно поставит подпись под новым контрактом.

25-летний Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне голкипер провел 31 матч во всех турнирах, пропустил 32 гола и 12 раз смог оставить свои ворота на замке.

Действующий договор футболиста со «сливочными» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 16 миллионов евро.