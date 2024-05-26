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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» с «Алавесом» не определили сильнейшего

26 Мая 2024 • 19:15 Комментировать
Лас-Пальмас
1:1
Алавес
окончен

Середняки чемпионата Испании «Лас-Пальмас» и «Алавес» встретились в матче 38-го тура. В дебюте Карлос Висенте опасно бил головой, голкипер выручил. Джулиано Симеоне был сбит в штрафной - пенальти. Пострадавший сам же наносил удар и не смог переиграть вратаря. Висенте все же забил сразу после перерыва при помощи рикошета. Вскоре Рафа Марин головой нанес удар в штангу. На 71-й минуте счет сравнялся после классного удара с лета от Марка Кардоны.

«Алавес» вышел на чистое 10-е место, соперник - делит 15-ю строчку.

Протокол игры  
Лас-Пальмас1:1Алавес
  50'Висенте Карлос (0:1)
(1:1) Кардона Марк71'  
Вальес АльвароЛемос Альваро 58' (Кардона Марк ( 58') Суарес Алехандро 65' (Луаодис Энзо ( 65') Коко СаульМармол МикаМунир Эль-Хаддади 58' (Бенито Рамирес ( 58') Муньос ХавиГонсалес Фабио  74' 80' (Курбело Эрик ( 80') Родригес КирьянМолейро Альберто  76'Рамирес Сандро 79' (Эррера Кристиан ( 79')
Запасные: Перроне МаксимоПехиньо ФрансискоКампанья ХосеАарон ЭскандельКаба СориХерцог ХуанмаГоррин Алехандро
Овоно ХесусСола Алекс 77' (Ортис Энеко ( 77') Абкар Абделькабир 46' (Марин Рафа ( 46') Дуарте РубенХави Лопеc 77' (Реббах Абдеррахман ( 77') Гуриди ХонГевара АндерХаджи Янис  37'Висенте КарлосПаничелли Хоакин 77' (Омородион Сэмюэль ( 77') Симеоне Джулиано 90' (Горосабел Андони ( 90')
Запасные: Диалло СелуКике ГарсияРиоха ЛуисРодригес АдрианСивера АнтониоАлькаин Чебер
26 мая. Стадион "Гран Канария".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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