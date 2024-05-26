«Лас-Пальмас» с «Алавесом» не определили сильнейшего

Середняки чемпионата Испании «Лас-Пальмас» и «Алавес» встретились в матче 38-го тура. В дебюте Карлос Висенте опасно бил головой, голкипер выручил. Джулиано Симеоне был сбит в штрафной - пенальти. Пострадавший сам же наносил удар и не смог переиграть вратаря. Висенте все же забил сразу после перерыва при помощи рикошета. Вскоре Рафа Марин головой нанес удар в штангу. На 71-й минуте счет сравнялся после классного удара с лета от Марка Кардоны.
«Алавес» вышел на чистое 10-е место, соперник - делит 15-ю строчку.
Протокол игры
|50'Висенте Карлос (0:1)
|(1:1) Кардона Марк71'
Вальес Альваро•Лемос Альваро58' (Кардона Марк (58') •Суарес Алехандро65' (Луаодис Энзо (65') •Коко Сауль•Мармол Мика•Мунир Эль-Хаддади58' (Бенито Рамирес (58') •Муньос Хави•Гонсалес Фабио 74'80' (Курбело Эрик (80') •Родригес Кирьян•Молейро Альберто• 76'Рамирес Сандро79' (Эррера Кристиан (79')
Овоно Хесус•Сола Алекс77' (Ортис Энеко (77') •Абкар Абделькабир46' (Марин Рафа (46') •Дуарте Рубен•Хави Лопеc77' (Реббах Абдеррахман (77') •Гуриди Хон•Гевара Андер•Хаджи Янис• 37'Висенте Карлос•Паничелли Хоакин77' (Омородион Сэмюэль (77') •Симеоне Джулиано90' (Горосабел Андони (90')
26 мая. Стадион "Гран Канария".
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