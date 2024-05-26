«Лас-Пальмас» с «Алавесом» не определили сильнейшего

Середняки чемпионата Испании «Лас-Пальмас» и «Алавес» встретились в матче 38-го тура. В дебюте Карлос Висенте опасно бил головой, голкипер выручил. Джулиано Симеоне был сбит в штрафной - пенальти. Пострадавший сам же наносил удар и не смог переиграть вратаря. Висенте все же забил сразу после перерыва при помощи рикошета. Вскоре Рафа Марин головой нанес удар в штангу. На 71-й минуте счет сравнялся после классного удара с лета от Марка Кардоны.

«Алавес» вышел на чистое 10-е место, соперник - делит 15-ю строчку.