«Сельта» с «Валенсией» выдали результативную ничью

«Сельта» с «Валенсией» завершили сезон очным матчем. Уже на пятой минуте после прострела Тьерри Корреа мяч влетел в сетку ворот соперника от защитника. Яго Аспас из пределов штрафной пробил в штангу. Сразу после перерыва гости отыгрались, все тот же Аспас реализовал пенальти. На 60-й минуте 11-метровый в другие ворота. Мари Альберто был сбит, он же вызвался пробить и был точен - 1:2. В ответной атаке отличился Анастасиос Дувикас.

«Валенсия» завершила сезон на девятом месте. Противник - делит 13-е.