«Сельта» с «Валенсией» выдали результативную ничью

«Сельта» с «Валенсией» завершили сезон очным матчем. Уже на пятой минуте после прострела Тьерри Корреа мяч влетел в сетку ворот соперника от защитника. Яго Аспас из пределов штрафной пробил в штангу. Сразу после перерыва гости отыгрались, все тот же Аспас реализовал пенальти. На 60-й минуте 11-метровый в другие ворота. Мари Альберто был сбит, он же вызвался пробить и был точен - 1:2. В ответной атаке отличился Анастасиос Дувикас.
«Валенсия» завершила сезон на девятом месте. Противник - делит 13-е.
Протокол игры
|5'Домингес Карлос (0:1)
|(1:1) Аспас Яго49'
|60'Мари Альберто (1:2)
|(2:2) Дувикас Анастасиос62'
Вильяр Иван•Васкес Кевин72' (Javi Rueda (72') •Yoel Lago•Домингес Карлос65' (Альенде Тадео (65') •Родригес Мигель•Пейнадо Франсиско•Сотело Хьюго•Мингеса Оскар•Аспас Яго75' (Дотор Карлос (75') •Дувикас Анастасиос65' (Тапия Ренато (65') •Сведберг Виллиот65' (Ларсен Йорген (65')
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри•Москера Кристиан•Гасиоровски Ярек•Корреа Тьерри80' (Ирансо Рубо (80') •Ногуэроль Диего Лопес69' (Гонсалес Петер (69') •Гильямон Уго69' (Герра Хавьер (69') •Пепелу•Каньос Серхи78' (Гонсалес Уго (78') •Алмейда Андре IV•Мари Альберто78' (Дуро Уго (78')
26 мая. Стадион "Балаидос".
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