​«Реал» установил свой рекорд по количеству «сухих» матчей

Мадридский «Реал» завершил сезон нулевой ничьей с «Бетисом», и это был уже 21-й матч в закончившемся сезоне, в котором мадридцы сыграли на ноль. Они пропускали лишь в 17 матчах из 38 - и столь высокий показатель «сухих» матчей стал новым рекордом клуба.

Ранее «Реал» несколько раз выдавал по девятнадцать «сухих» матчей за сезон - это было трижды. Сперва в сезоне 1986/1987, затем годом позже, в 1987/1988, и, наконец, в сезоне 2019/2020. Все три раза «Реал» становился чемпионом.

В этом сезоне клубу предстоит ещё один матч - финал Лиги чемпионов против немецкой «Боруссии». Эта игра состоится в субботу, первого июня.