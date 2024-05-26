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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» на 90-й минуте перевернула игру с «Хетафе»

26 Мая 2024 • 17:03 Комментировать
Хетафе
1:2
Мальорка

В заключительном туре чемпионата Испании встречались «Хетафе» и «Мальорка». Хайме Мата стал автором первого опасного удара, но мяч все же полетел рядом со створом. В одной из первых атак второго тайма Гастон Альварес отметился голевой попыткой - 1:0. На 90-й минуте гости всё перевернули. Ведат Мурики выиграл воздух после подачи углового и сравнял счет. Тут же контратака, и Пабло Маффео точен в завершении - 1:2.

«Мальорка» вышла на 14-е место, а соперник - 12-й, хотя мог финишировать в верхней половине таблицы.

Протокол игры  
Хетафе1:2Мальорка
(1:0) Альварес Гастон48'  
  90'Мурики Ведат (1:1)
  90'Маффео Пабло (1:2)
Сория Давид 84' (Фузато Даниэл ( 84') Дьене Даконам 71' (Мартин Хорхе ( 71') Аберден НабильАльдерете ОмарАльварес ГастонМилья Луис 67' (Сантьяго Хесус ( 67') Гринвуд МэйсонРиско Альберто 71' (Кармона Хосе Анхель ( 71') Максимович НеманьяОскар Родригес 67' (Аленья Карлес ( 67') Мата Хайме
Запасные: Меденица ДжорджиеАнхилери ФабрисиоГимено СерхиоХорхе Джереми
Куэльяр ИванВидаль Начо  30'Вальент МартинРаильо АнтониоКоста ХаумеМану МорланесЛьябрес Хавьер 70' (Маскарель Омар ( 70') Санчес Антонио 57' (Мурики Ведат ( 57') Дардер Серхи 70' (Маффео Пабло ( 70') Радоньич Неманья 57' (Родригес Даниэль I ( 57'  73') Пратс Абдон 57' (Ларин Кайл ( 57')
Запасные: Лато ТониРайкович ПредрагГонсалес ДжованниГрейф ДоминикСаму Кошта
26 мая. Стадион "Колизеум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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ХЕТАФЕ МАЛЬОРКА
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