«Мальорка» на 90-й минуте перевернула игру с «Хетафе»

В заключительном туре чемпионата Испании встречались «Хетафе» и «Мальорка». Хайме Мата стал автором первого опасного удара, но мяч все же полетел рядом со створом. В одной из первых атак второго тайма Гастон Альварес отметился голевой попыткой - 1:0. На 90-й минуте гости всё перевернули. Ведат Мурики выиграл воздух после подачи углового и сравнял счет. Тут же контратака, и Пабло Маффео точен в завершении - 1:2.
«Мальорка» вышла на 14-е место, а соперник - 12-й, хотя мог финишировать в верхней половине таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Альварес Гастон48'
|90'Мурики Ведат (1:1)
|90'Маффео Пабло (1:2)
Сория Давид84' (Фузато Даниэл (84') •Дьене Даконам71' (Мартин Хорхе (71') •Аберден Набиль•Альдерете Омар•Альварес Гастон•Милья Луис67' (Сантьяго Хесус (67') •Гринвуд Мэйсон•Риско Альберто71' (Кармона Хосе Анхель (71') •Максимович Неманья•Оскар Родригес67' (Аленья Карлес (67') •Мата Хайме
Куэльяр Иван•Видаль Начо• 30'Вальент Мартин•Раильо Антонио•Коста Хауме•Ману Морланес•Льябрес Хавьер70' (Маскарель Омар (70') •Санчес Антонио57' (Мурики Ведат (57') •Дардер Серхи70' (Маффео Пабло (70') •Радоньич Неманья57' (Родригес Даниэль I (57') • 73'Пратс Абдон57' (Ларин Кайл (57')
26 мая. Стадион "Колизеум".
Бан пользователя