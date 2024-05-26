«Мальорка» на 90-й минуте перевернула игру с «Хетафе»

В заключительном туре чемпионата Испании встречались «Хетафе» и «Мальорка». Хайме Мата стал автором первого опасного удара, но мяч все же полетел рядом со створом. В одной из первых атак второго тайма Гастон Альварес отметился голевой попыткой - 1:0. На 90-й минуте гости всё перевернули. Ведат Мурики выиграл воздух после подачи углового и сравнял счет. Тут же контратака, и Пабло Маффео точен в завершении - 1:2.

«Мальорка» вышла на 14-е место, а соперник - 12-й, хотя мог финишировать в верхней половине таблицы.