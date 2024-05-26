Раскрыта позиция следующего тренера «Барселоны» по Фелишу и Канселу

Ожидается, что на днях Ханс-Дитер Флик станет главным тренером «Барселоны». Немец уже участвует в планировании состава на следующий сезон. Если верить информации издания Sport, то Флик не видит места в команде для Жоау Фелиша. При этом будущее форварда будет зависеть от ситуации на рынке. Не исключено, что «сине-гранатовые» всё-таки сохранят португальца, учитывая экономические реалии.

Что касается Жоау Канселу, то его высоко ценят в клубе, однако Флик обеспокоен проблемами «Барселоны» в обороне. По мнению немца, Канселу и Бальде оставляли много свободных зон, и ту проблему нужно будет решать. Будущее Канселу в клубе пока под вопросом.

Флик уже выбрал звёздного игрока для «Барселоны»