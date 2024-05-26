«Реал Сосьедад» сделал публикацию, посвящённую Арсену Захаряну. В воскресенье российский полузащитник отмечает свой 21-й день рождения.

В публикации «Реал Сосьедад» поздравил Захаряна на трёх языках – на английском, испанском и баскском.

Как известно, Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» прошлым летом из московского «Динамо». С тех пор россиянин провёл за испанскую команду 40 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.

«Реал Сосьедад» занял шестое место в чемпионате Испании. В следующем сезоне команда будет представлять страну в Лиге Европы.