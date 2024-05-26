Ромарио: «Я всегда отвечал как за победы, так и за неудачи»

58-летний Ромарио, недавно возобновивший футбольную карьеру на любительском уровне, рассказал о том, что всегда отвечал не только за успехи, но и неудачи. Они, как успехи, так и неудачи, пришлись в основном на время выступлений в «Барселоне».

Сперва Ромарио стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и чемпионом страны, а также сыграл в финале Лиги чемпионов. А затем досрочно покинул клуб, когда начались неудачи, приведшие в итоге к увольнению Йохана Кройфа:

- Я всегда был прямым человеком, и я отвечал за успехи, когда был лучшим в мире, но также и за неудачи, - цитирует слова Ромарио EFE.