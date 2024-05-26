Лапорта: «Быть президентом «Барселоны» очень тяжело»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что ему тяжело работать на руководящей должности в клубе.

«Быть президентом «Барселоны» очень тяжело. Все решения, которые принимаются, направлены только на благо клуба», - передает слова Лапорты Diario Sport.

Напомним, что на днях руководство «Барселоны» отправило в отставку с поста главного тренера Хави Эрнандеса. Его преемником может стать немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.

По итогам чемпионата Испании каталонский гранд финишировал на втором месте. Обладателем золотых наград стал мадридский «Реал».