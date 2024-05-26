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Флик изменил решение «Барселоны» по Витору Роке и забраковал одного футболиста

26 Мая 2024 • 12:32 Комментировать (1)

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик начал планировать состав «Барселоны» на следующий сезон. Он должен возглавить «сине-гранатовых» в ближайшее время.

Как сообщается на страницах портала Todofichajes, тренер хочет убрать из команды полузащитника Феррана Торреса. Вингер не соответствует требованиям специалиста. Кроме того, Флик изменил мнение клуба по нападающему Витору Роке, которого собирались выставить на летний трансфер. Немец рассчитывает на бразильца и готов дать ему шанс.

Напомним, что на днях «Барселона» объявила об отставке Хави Эрнандеса с поста главного тренера команды.

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Барсафобия
26 Мая 2024 в 12:36
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