Стало известно, что Хави сказал игрокам «Барселоны» после отставки

Стало известно, как Хави Эрнандес уведомил футболистов каталонской «Барселоны» о своей отставке с поста главного тренера команды.

Как информирует AS, наставник собрал игроков и персонал «сине-гранатовых» в раздевалке, после чего выступил с прощальной речью.

«Это клуб моей жизни. Он навсегда останется в моем сердце. Дела в этом году шли не так хорошо, но мы все старались. Вы уже в курсе, что решение было принято не мной, а теми, кто наверху», - сказал Эрнандес.

Напомним, что об уходе специалиста каталонский гранд сообщил 24 мая. Под его руководством команда заняла второе место в Ла Лиге.

Хави после «Барселоны» может возглавить суперклуб АПЛ