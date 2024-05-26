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Чемпионат Испании. Ла Лига

Глава «Реала» Перес обратился к Кроосу

26 Мая 2024 • 08:26 Комментировать

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о решении полузащитника Тони Крооса завершить карьеру.

«Реал» навсегда останется домом для Крооса. Тони, ты один из лучших футболистов в нашей истории», - сказал руководитель после поединка с севильским «Бетисом».

В рамках 38-го тура чемпионата Испании «королевский» клуб на своем поле расписал мировую с «Бетисом» со счетом 0:0. После финального свистка игроки обеих команд устроили 34-летнему немцу прощальный коридор.

В текущем сезоне хавбек провел 47 поединков за «Реал». Полузащитник отметился голом и девятью ассистами.

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