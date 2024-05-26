Эндрик: «О «Барселоне» даже не думал»

Бразильский вундеркинд Эндрик, который летом присоединится к мадридскому «Реалу», уже начал пускать некоторые колкости в адрес «Барселоны». Пока что, в принципе, безобидные. Так, он, в частности, заявил, что даже никогда и не помышлял о выступлениях в «Барселоне» - все его мечты были посвящены исключительно «Реалу».

- Я не могу сказать, что я предпочёл «Реал» «Барселоне». По той простой причине, что я всегда мечтал только о «Реале». И теперь моя мечта реализовывается, - цитирует слова Эндрика derbyderbyderby.it.

Мадридский «Реал», напомним, только что стал чемпионом Испании.