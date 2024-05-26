Мбаппе: «Я назову свой новый клуб в ближайшие дни»

Килиан Мбаппе попрощался с «Пари Сен-Жермен» и вот-вот объявит о переходе в новый клуб.

Форвард провёл прощальный матч за парижан, который пришёлся на финал Кубка Франции. Встреча завершилась победой коллектива Луиса Энрике со счётом 2:1.

После завершения поединка журналист спросил у Мбаппе, почему тот не признаёт, что переходит в мадридский «Реал», и 25-летний француз ответил следующее: «Потому что я хотел хорошо попрощаться с «ПСЖ». Я назову свой новый клуб в ближайшие дни», – приводит Madrid Xtra слова звёздного нападающего.

По некоторым данным, переход Килиана Мбаппе в «Реал» будет подтверждён официально после финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.