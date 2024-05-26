Анчелотти: «Я не считаю Беллингема наследником Крооса»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не считает уместными сравнения Джуда Беллингема с Тони Кроосом.

34-летний немец завершит карьеру по окончании текущего сезона, и пока неясно, кто возьмёт на себя его функции.

«Беллингем – наследник Крооса в «Реале»? Нет, я так не думаю.

Чем ближе Джуд находится к штрафной площади соперника, тем лучше для нас», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Анчелотти после прощального матча Тони Крооса на «Сантьяго Бернабеу». Рулевой также дал понять, что в команде есть более подходящие полузащитники на роль преемника Крооса, отыгравшего за «сливочных» десять лет.