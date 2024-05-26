Деку настаивает на уходе двух игроков «Барселоны», которых хочет сохранить Лапорта

Спортивный директор и президент «Барселоны» не сошлись в планах по формированию состава на следующий сезон.

В составленном Деку списке игроков, с которыми клубу следует расстаться грядущим летом, оказались Маркос Алонсо, Ориоль Ромеу, Витор Роке, Роберт Левандовски и Жоау Фелиш. Согласно сведениям Esport3, президент каталонского гранда Жоан Лапорта придерживается другого мнения относительно двух футболистов из вышеприведённого перечня: он считает, что Левандовски и Фелиш способны играть важную роль в команде, поэтому их необходимо сохранить.

Ожидается, что новым тренером «Барселоны» станет Ханс-Дитер Флик, который придёт на смену уволенному Хави Эрнандесу.